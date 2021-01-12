Mamak’tan tarihi fark

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 14. haftasında Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Yeni Mamak GSK, rakibini 30-67 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Nur Tatar Spor Salonu’nda oynanan maçta yeşil-beyazlılarda Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu olurken, kaleci dışında tüm sporcular skor üretmeyi başararak önemli bir galibiyete imza attı. 14 hafta 12 galibiyet ile liderliğini sürdüren yeşil-beyazlılar 15. haftada ise deplasmanda Tokat Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Cengiz Özenci: "İddiamızı ispatladık"

Her maç ortaya koydukları performans ile ligin en iddialı takımlarından biri olduklarını ispatladıklarını ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, "Bugün tarihi bir skor ile sahadan ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nihai hedefimiz olan şampiyonluğa her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Disiplinli ve istikrarlı oyunumuzu sezon sonuna kadar taşıyıp Mamak’ımıza kupa kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.



