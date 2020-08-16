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Manas köyü tarihinde ilk defa köy içi asfalt çalışması yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 16.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Merkez’e bağlı Manas Köyü’nde yürütülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.İl Özel İdare ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Manas Köyü’nde iç kısım yollar asfaltla kaplandı.

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Merkez’e bağlı Manas Köyü’nde yürütülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.
İl Özel İdare ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Manas Köyü’nde iç kısım yollar asfaltla kaplandı. Çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi alan Vali Epcim ile Milletvekili Battal, düzenlemenin köy halkına hayırlı olmasını diledi.
Vali Epcim burada Bayburt’un tüm köyleriyle çok daha güzel hizmetlere layık olduğunu ifade etti. Geçen yılsonunda incelemelerde bulunmak üzere Manas Köyü’ne geldiğini anımsatan Vali Epcim, “O zaman çok kötü bir durum vardı. Yapılan bu çalışmayla Manas Köyü çok iyi bir noktaya geldi. Devletimiz zenginleştikçe, bizler buralara çok daha fazla yatırım yapmak istiyoruz.” dedi.
Vali Epcim, köy sakinlerine yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ederek bir kez daha çalışmaların hayırlı olmasını diledi.
Milletvekili Fetani Battal da benzer şekilde çalışmaların Manas Köyü için hayırlı olmasını temenni etti. Bayburt’ta, köy alt yapılarının tamamlanmasına yönelik 18 yıldır seferber olunduğunu kaydeden Milletvekili Battal, “Köy içi yapılanma çalışmalarımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla Manas Köyü’müzün kavuştuğu standartlar istiyoruz ki Bayburt’un bütün köylerinde hayata bulsun. Dolayısıyla köy içi düzenleme çalışmalarının il genelinde 25 köye kadar indiğini biliyoruz. Onları da tamamladığımız zaman bu adımı bitirmiş ve devamında yeni yatırımlar hazırlık içerisinde olacağız. Allah sağlık ve afiyetle, huzur içerisinde burada yaşamayı hepimize nasip eylesin. Hayırlı olsun.” diye konuştu.
Milletvekili Battal, çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Vali Epcim ile Milletvekili Battal daha sonra çalışmaların tamamlandığı kısımları dolaşarak değerlendirmelerde bulundu.

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