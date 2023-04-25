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Manavgat Belediyesi Çocuk Meclisini kurdu

25.04.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat Belediyesi, çocukların toplumsal duyuş ve düşünüş birliğini sağlamak, çocuk değerlerini geliştirmek, onların sorunlarını tespit edip çözüm önerilerini sunmak, projelerin üretilmesinde aktif rol almak ve çocuk demokrasisini kentte var etmek amacıyla Manavgat Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kurdu.

Manavgat Belediyesi Çocuk Meclisini kurdu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent yönetiminde farklı düşünce ve fikirlere yer vermek, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarını anında tespit ederek çözüme kavuşturmak, çoğulcu demokrasi anlayışını Manavgat’ta kalıcı hale getirmek amacıyla Manavgat Belediyesi Çocuk Meclisi’ni hayata geçiriyor. Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi oluşumunun tamamlanmasının ardından Çocuk Meclisi’ni de kuran Manavgat Belediyesi, ilk olarak Side Ek Hizmet Binası Meclis Salonu’nda 42 çocukla bir araya geldi. 7-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Çocuk Meclisi tanışma toplantısına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Celal Görgeç de katıldı. Başkan Şükrü Sözen, yarınların teminatı olan tüm çocuklarla bire bir ilgilendi. Tanışma toplantısının ardından başkan, başkanvekili ve ilgili görev komisyonlarını oluşturmak ve seçmek amacıyla 6 Mayıs 2023 tarihinde AKM’de tekrar bir araya gelecek olan çocuklar, 7 kişiden oluşacak olan Çocuk Meclisi, seçim yapıldıktan sonra resmen faaliyetlerine başlayacak. Komisyon seçimi ve başkanlık divanının oluşması için Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi de bu aşamada çocuklara yardımcı olacak. Başkanlık divanında kürsüye çıkarak kendilerini tanıtan 42 çocuk, proje ve fikirleriyle kent yönetiminde söz sahibi olacaklarını ve Manavgat’ta yaşayan çocukların isteklerini dile getireceklerini söyledi.

"GELECEK SİZLERSİNİZ"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Gençlik Meclisi’nden sonra Çocuk Meclisi’ni de kurduklarını belirterek toplumun her kesiminden gelen farklı fikir, düşünce ve projelerin kenti ileriye taşıyacağını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Eksikleri doğru tespit edebilmeniz, eleştirebilmeniz, bu yaşlarda kent için bende varım demeniz bizleri oldukça gururlandırdı. Kimseden çekinmeden doğru bildiğiniz şeyleri söyleyebildiğiniz sürece güçlü olursunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler yarınların yöneticileri ve söz sahipleri olacaksınız. Bu makamların gerçek sahibi sizler olacaksınız. Manavgat’ta çok güzel bir yetişen nesilsiniz. Sizleri yetişen öğretmenlerinize ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Eksik olduğumuz tüm konularda bizi uyaracaksınız. Siz değerli çocuklarımızın dünyaya bakışı ve fikirleriyle Manavgat’ımızı daha ileriye taşıyacağız. Manavgat Belediyesi, neye ihtiyacınız olursa her yanınızda olacaktır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize çalışmalarında ve eğitim hayatında başarılar diliyor, daha güzel günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum” dedi.

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