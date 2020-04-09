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Manavgat Belediyesi maskeleri evlere ulaştırıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi Korona Virüs tedbirleri kapsamında gece gündüz çalışarak hem dezenfekte işlemlerini gerçekleştirirken, bir yandan da Manavgat’ta evlere maske dağıtımlarına devam ediyor.Manavgat Belediyesi kent halkını Korona virüse karşı korumak amacıyla her alanda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat Belediyesi Korona Virüs tedbirleri kapsamında gece gündüz çalışarak hem dezenfekte işlemlerini gerçekleştirirken, bir yandan da Manavgat’ta evlere maske dağıtımlarına devam ediyor.
Manavgat Belediyesi kent halkını Korona virüse karşı korumak amacıyla her alanda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla hareket eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki toplu kullanım alanları, kamu kurumları, meydanlar, duraklar ve büyük mahallelerde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Bu arada Manavgat Belediyesi bünyesinde kurulan maske üretim atölyesinde de tüm hızıyla üretim ve paketleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Üretilen maskeler ise, özellikle tüm Pazar yerlerinde ve evlere gidilmek suretiyle birebir olarak vatandaşlara ulaştırılmaya çalışılıyor.
Başkan Şükrü Sözen, çalışmalarla ilgili olarak sık sık yerinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şelale Mahallesi, Emek Mahallesi, Yukarı Pazarcı Mahallesi, Yayla Mahallesi ve Sanayi Sitesi’nde evlere ve esnaflara maskelerini ulaştırdı. Karşılarında maske getiren belediye ekiplerini gören vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e bu duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti. Vatandaşlar, “Bizim sağlığımızı düşünen Manavgat Belediyesi maskeleri kapımıza kadar ulaştırdılar. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Şükrü Sözen ise, süreç içerisinde tüm mahallelere maskelerini ulaştıracaklarını söyledi.

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