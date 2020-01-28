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Manavgat Belediyesi’nden "Elazığ İçin El Ele" kampanyası

ANTALYA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, kendi imkanları ve düzenlediği yardım kampanyası ile 2 tır dolusu yardım malzemesini Elazığ’a gönderdi.

Manavgat Belediyesi, kendi imkanları ve düzenlediği yardım kampanyası ile 2 tır dolusu yardım malzemesini Elazığ’a gönderdi. Manavgat halkının kampanyaya ilgisi ile 3’üncü tırın da dolmak üzere olduğu belirtildi.
Manavgat Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası 1 tır dolusu malzemeyi kendi imkanları ile sağlayarak deprem bölgesine gönderdi. Bölgeye ulaşan ekipler, köylerde ihtiyaç malzemelerini dağıtmaya başlarken Manavgat Belediyesi, kentte “Elazğı için El Ele Yardım Kampanyası" başlattı. Kampanyaya Manavgat halkı ve özellikle turistler büyük ilgi gösterdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Halkımızın kampanyamıza gösterdiği göz yaşartıcı duyarlılığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2. Yardım tırımızı da çıkardık. Şuan üçüncü tırımızı doldurmaya başladık. Yardımlarımız inşallah yaraları bir nebze olsun sarar” dedi.
Manavgat Belediyesi tarafından organize edilen Elazığ’da meydana gelen depreme yardım için ikinci tır dün sabah saatlerinde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, Belediye Başkan Yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Mustafa Ceylan, Halis Akkaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Av. Aliye Coşar, CHP Manavgat Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş, partililer ve Manavgat halkının katılımıyla başlatıldı. Mağaza sahipleri, iş insanları ve vatandaşların getirdiği yardımlar kolilere konarak TIR’a yüklendi. Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler battaniye, yorgan yastık, giyecek, ayakkabı, elektrikli soba, gıda malzemelerinden oluşan koliler Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki tıra yüklendi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve çocukları, başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ile partililer de malzemelerin kolilere konmasında ve yerleştirilmesinde başından sonuna kadar yardımcı oldu. Bu arada Alman turistler de Elazığ depremine yardım için giyecek, battaniye ve çeşitli yardım malzemelerini kampanyaya getirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgatlıların kampanyaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “Kampanyamız, yardımsever, paylaşımcı Manavgat halkımızın büyük ilgi ve desteğiyle başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, karınca kararınca yardımlarını Manavgat Belediyesi ekiplerimize teslim ediyor. Halkımızın kampanyamıza gösterdiği göz yaşartıcı duyarlılığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığınız her kalem yardımlarınız, şahsım ŞÜKRÜ SÖZEN ve Manavgat Belediyemizin güvencesinde Elazığ’daki depremzede vatandaşlarımıza birebir teslim edilecektir. Bu vesileyle deprem felaketini yaşayan tüm Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gönderdiğimiz yardımlarımızın yaraları bir nebze olsa sarmasını diliyorum” dedi.

İlk yardım tırı Elazığ’da
Manavgat Belediyesi’nin kendi imkanları ile hazırladığı ve önceki gün yola çıkan yardım tırı Elazığ’ın Sivrice ilçesine ulaştı. Yardım tırının Elazığ’a ulaşması sonrası bir açıklama yapan Sözen, “Elazığ’daki depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak amacıyla bir gün önce hazırlayıp bölgeye gönderdiğimiz deprem yardım tırımız Elazığ’ın Sivrice ilçesine vardı. Deprem yardım tırımızla birlikte bölgeye giden Sosyal İşler Müdürümüz Saffet Nergis ve ekibini Sivrice İlçesi Gözeli mahallesinde görev yapan Jandarma ekiplerimiz karşıladı. Ekiplerimiz şuan Çevrimtaş, Ilıncak ve Doğanbağı Mahalleleri’ne bizzat gitmek suretiyle yardımlarımızı birebir teslim ediyor” diye belirtti.

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