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Manavgat Belediyesi’nden Emek ve Sinan Mahallesi’ne kaldırım çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, Emek ve Mimar Sinan Mahallesi’nde kaldırım çalışması başlattı.Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Emek Mahallesi 3016 numaralı Sokak’ta çalışma tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulurken, 3044 numaralı sokakta ise kaldırım çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.

Manavgat Belediyesi, Emek ve Mimar Sinan Mahallesi’nde kaldırım çalışması başlattı.
Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Emek Mahallesi 3016 numaralı Sokak’ta çalışma tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulurken, 3044 numaralı sokakta ise kaldırım çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak. Belediye ekiplerinin, Mimar Sinan Mahallesi 6050 Sokak’ta yaptığı kaldırım çalışması ise, rahat ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla planlanandan daha kısa sürede yapılarak Manavgat halkının kullanımına sunulacak. Manavgat Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Şükrü Sözen’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Başkan Şükrü Sözen, kentin dört bir yanında vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde çözüm ürettiklerini belirterek tüm Manavgat halkına zaman mefhumu gözetmeden hizmet götürdüklerini ifade etti.

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