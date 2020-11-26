YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat Belediyesi’nden Mimar Sinan ve Kavaklı’ya sıcak asfalt

Manavgat Belediyesi’nden Mimar Sinan ve Kavaklı’ya sıcak asfalt

ANTALYA HABERLERİ  | 26.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde 106 mahallede sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ekipleri son olarak Kavaklı Mahallesi 6524 Sokak ve Mimar Sinan Mahallesi 6050 Sokak’ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatı doğrultusunda, sıcak havayı fırsata çeviren belediye ekipleri, yolu modern ve güvenli hale getirerek vatandaşların kullanımına sundu.

Manavgat Belediyesi’nden Mimar Sinan ve Kavaklı’ya sıcak asfalt

Manavgat Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde 106 mahallede sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri son olarak Kavaklı Mahallesi 6524 Sokak ve Mimar Sinan Mahallesi 6050 Sokak’ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatı doğrultusunda, sıcak havayı fırsata çeviren belediye ekipleri, yolu modern ve güvenli hale getirerek vatandaşların kullanımına sundu. Yollarının yenilendiğini ve hizmet taleplerine hızlı bir şekilde cevap verildiğini belirten mahalle sakinleri ve bölge esnafı, sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Sözen, “ Kış mevsimi öncesinde vatandaşlarımızın ayağının toza ve çamura değmesini istemiyoruz. Mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak yer ve zaman mefhumu gözetmeden halkımızın istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi’nin çalışmalarından tüm vatandaşlarımız ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet almaya devam edecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.