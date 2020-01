Manavgat esnafına müşteri ilişkileri eğitimi

“Her şey dahil sistemi yeniden düzenlenmeli”

Esnaf ve sanatkarların turizmden yeterli pay alamadıklarını ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Antalya’da çalışkan bir birlik başkanı var. Manavgat’ta koordineli çalışan Oda Başkanlarımız var. Bu bir kentin dinamiğidir. Bizler o konuda şanslıyız. Bugün de yine önemli bir adım atılmış ve esnafımıza eğitim toplantısı düzenlenmiş. Bildiğiniz gibi bizler her anlamda turizme bağlıyız. Turizmcilerle konuştuğumuzda sezonun iyi geçtiğini ve gelecek sezondan da umutlu olduklarını belirtiyolar. Ancak esnafımız turizmden yeterli payı alamıyor dolayısıyla esnafımızın yüzü bu anlamda gülmüyor. En büyük eksikliğimiz ise her şey dahil sistemi. Bu sistemde misafirlerimiz sokağa inmediğinde, çarşıya çıkmadığında yüzümüz gülmez. Bu konuda radikal adımlar atılmalı. Her şey dahil sisteminden önceki dönemlerde turist çarşıya iner, caddelerde alışveriş yapardı. Ancak şu anda turistler çarşıya inmiyor, kenti gezmiyor. Her şey dahil sistemi mutlaka yeniden düzenlenmeli. Buna çözüm bulmadığımız takdirde turizmden hak ettiğimiz payı alamayacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları ardından, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Manavgat’ta bulunan 5 esnaf odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarlara yönelik düzenlenen eğitim toplantısı Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv’ün Esnaf-Müşteri İlişkileri ve Öfke Kontrolü konularındaki uygulamalı eğitim sunumuyla devam etti.