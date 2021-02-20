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Manavgat Halk Et Satış Mağazası 1 yılda 50 ton et ve et ürünü sattı

20.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Halk Et Satış Mağazası’nı bir yılda 27 bin 950 kişi ziyaret ederek, 50 bin 193 kilogram et ve et ürünü satın aldı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında bulunan Halk Et Projesi hayata geçtiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Halk Et Satış Mağazası’nı bir yılda 27 bin 950 kişi ziyaret ederek, 50 bin 193 kilogram et ve et ürünü satın aldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında bulunan Halk Et Projesi hayata geçtiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kepez, Manavgat, Alanya, Serik Satış Mağazaları ve Mobil Satış Mağazası ile Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturan Halk Et Projesi, yüzleri güldürüyor.
27 bin 950 bin kişi ziyaret etti
19 Şubat 2020 tarihinde Manavgat’ta hizmete açılan Halk Et Satış Mağazası 1’inci yılını doldurdu. Bir yılda 27 bin 950 kişinin ziyaret ettiği Manavgat ANET Halk Et Satış Mağazası’nda yaklaşık 50 bin 193 kilogram et ve et ürünü satıldı. Ekonomik, sağlıklı ve kaliteli etin adresi Halk Et açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların tercihi olmayı sürdürüyor
Etler Antsalyalı besicilerden
Halk Et Satış Mağazası’nda tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel besicilerden alınan hayvanlar yine ANET’in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

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