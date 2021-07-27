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Manavgat Irmağı'na atık su bırakıldığı iddiası

27.07.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat Irmağı'na atık su bırakıldığı iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASAT) ait terfi istasyonundan Manavgat Irmağına atık su bırakıldığı iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ırmaktan numune aldı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hem kanalizasyonun aktığı yerden hem de ırmağın çeşitli bölgelerinden numuneleri aldı. Ekipler, kanalizasyon sularının ASAT'a ait terfi istasyonundan bırakıldığını belirleyerek rapor hazırladı. Numunelerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kanalıyla laboratuvara gönderileceği belirtildi.

ASAT'tan yapılan açıklamada ise bölgede elektrik voltajı yükselmesi nedeniyle terfi istasyonunda arıza meydana geldiği ileri sürüldü. Bu nedenle de atık suların ırmağa aktığının belirtildiği açıklamada, konunun kendilerine bildirilmesinin ardından kısa sürede cihazların yeniden faaliyete geçirildiği ve her şeyin normale döndüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
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