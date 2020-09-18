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Manavgat Kaymakamı Yiğit’ten, kontrol noktasında Korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Manavgat kaymakamı Mustafa Yiğit, yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hacıobasında bulunan polis, jandarma müşterek kontrol noktasında denetimlerde bulundu.Manavgat Kaymakamı Yiğit, İçişler Bakanlığının, sağlık için hepimiz için genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

Manavgat kaymakamı Mustafa Yiğit, yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hacıobasında bulunan polis, jandarma müşterek kontrol noktasında denetimlerde bulundu.
Manavgat Kaymakamı Yiğit, İçişler Bakanlığının, sağlık için hepimiz için genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Denetimlerde İlçe Jandarma Komutanı İlker Özcan ve Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan’da hazır bulundu. Başta Ankara ve Konya olmak üzere İç Anadolu’dan Antalya’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurularak yolcuların HES kodu denetimleri gerçekleştirildi.
Yolculuk yapan vatandaşların kimlik ve HES kodu kontrolleri yapılırken yolcular da denetimlerle ilgili bilgilendirildi.
Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Yiğit, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ülke genelinde Kovid-19’la ilgili denetimlerin yapıldığını belirterek “Otobüslerde şoför ve muavinlerle, yolcuların tamamının maskelerini takması memnuniyet verici. HES koduyla ilgili alınan kararlara herkesin uyması gerekmektedir. HES kodu artık bütün kamu kurumlarına girişte de mecburi hale geldi. Özellikle, uçak, tren ve otobüsle seyahat edenler, yolculuğa başlamadan önce bu HES kodunu mutlaka almalıdır. Alınmadığı takdirde cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz” dedi.
Hacıobası Müşterek Kontrol Noktası’nın Ankara ve Konya başta olmak üzere İç Anadolu’yu Antalya’ya bağlayan güzergah üzerinde olduğunu belirten Kaymakam Yiğit “Burası malum Antalya’ya bir giriş noktası. İç Anadolu’nun bağlantısını sağlıyor. Bizde burada sıkı bir şekilde bütün giriş ve çıkışları kontrol ediyoruz. Bu denetimler olduğu sürece sağlık konusunda bizim çok endişe etmemize gerek yok ama hepimizin tedbirli olması lazım. Kurallar çok basit aslında, yapacağımız şeyler. Bunlar yapmamız gerekiyor. Maske kullanma, mesafeye dikkat etme ve temizlik."ifadelerine yer verdi.

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