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Manavgat Kaymakamlığına Adil Karataş atandı

24.08.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakamlar Kararnamesiyle, Samsun İlkadım Kaymakamlığına atanan Abdülkadir Demir’in yerine Manavgat Kaymakamlığına Esenler Kaymakamı Adil Karataş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Manavgat Kaymakamı olarak görev yapan Abdülkadir Demir, Samsun İlkadım İlçe Kaymakamlığına atanırken, Manavgat Kaymakamlığına Esenler Kaymakamı Adil Karataş atandı.

ADİL KARATAŞ HAKKINDA

Aslen Giresun İl’i Alucra İlçesinden olan Adil Karataş 01.09.1970 İstanbul Beyoğlu İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Niğde Kaymakam Adayı olarak memuriyet görevine başladı. Adil Karataş, Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Gülay Karataş ile evli olup iki çocuk babasıdır. 26 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Esenler Kaymakamı olarak göreve başlayan Adil Karataş, 24 Ağustos günü resmi gazetede yayımlanan kararname ile Manavgat Kaymakamı olarak atandı.

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