Manavgat otogarında çalışmayan güvenlik kameralarına tepki

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otogar esnafı güvenlik kameralarının çalışmamasına tepki gösterdi.

Manavgat Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan güvenlik kameralarının, 3 yıldır çalışmaması, terminalde yaşanan olayların güvenlik güçleri tarafından kısa sürede aydınlatılmasında probleme sebep olurken, terminaldeki yazıhane sahibi ve çalışanları da hırsızlık ve diğer olaylar karşısında tedirgin ediyor. Firma sahipleri otogarda meydana gelen asayiş olaylarında görüntünün yazıhanelerde arandığını, terminaldeki güvenlik kameraları çalışmadığı için sorun yaşandığını söyledi. Firmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin otogardaki güvenlik kameralarını bir an önce faaliyete geçirmesini talep etti.

