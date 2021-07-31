Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada, Akseki'de de aynı gün gece saatlerinde Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan orman yangınları sürüyor.

Söndürme çalışmalarının rüzgarın etkisiyle güçlükle yapılabildiği yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı.

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yangın söndürme ekipleri de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için gece boyunca mücadelesini sürdürdü.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, ilçedeki yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan yangının Kepez, Hocaköy, Güneykaya ilçeleri için de risk oluşturduğunu belirten Hülür, "Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında 71 evin 60'ı tamamen yandı. Yangın ormanlık alanlarda ilerliyor. Yerleşim bölgelerine ulaşmaması için hem havadan hem de karadan mücadele yürütülüyor. Hava şartları, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak ekipler cansiparane çalışıyor." diye konuştu.

Hülür, gece boyunca çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların da ekiplere destek verdiğini kaydetti.

Üç mahallede vatandaşların teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Hülür, "Risk oluşturan mahallelerde yaşlı ve engelli vatandaşları ekiplerimiz daha güvenli bölgeye götürüyorlar. Mahalle sakinlerine de gerekli uyarılar yapılıyor. Olası bir durumda vatandaşlar, kısa bir süre içinde mahalleyi boşaltacak şekilde hazır bekliyorlar." dedi.

Kaymakam Hülür, Gülendağı bölgesindeki yangının da devam ettiğini bildirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yangının bazı mahallelerde sürdüğünü ifade etti.

Sözen, "Dolbazlar, Gebece ve Ahmetler mahallelerinde yangın devam ediyor, buralar tahliye edildi. Tahliye edilen yeni mahallelerimiz de var." şeklinde bilgi verdi.

