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Manavgatlı çocuklar şenlikte coştu

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta Çocuk Şenliği düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta Çocuk Şenliği düzenlendi. Manavgatlı çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle gün boyu doyasıya eğlendi. Akşam da İsmail Baha Konservatuvarı muhteşem bir konser verdi.
Manavgatlı çocuklar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çocuk şenliğine yoğun ilgi gösterdi. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklar, düzenlenen yarışmalarda kıyasıya rekabet etti. Manavgat Çocuk Şenliği’nde çizgi karakterler, dev maskotlar, tahta bacak çocukların ilgisini çekerken, minyonlar sahne şovu ve illüzyon gösterisi çocukları kahkahaya boğdu. Eğlence ve müziğin bir arada olduğu çocuk şenliğine Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu da şarkılarıyla renk kattı. Şenliğe katılan Manavgatlı çocuklar tümü ücretsiz olan aktivitelerde aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdi.
Öte yandan, ‘İlçe Konserleri’ kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Nihat Akçer ve Türk Sanat Müziği Sanatçısı Burcu Yamaner de Manavgatlılara bir konser verdi. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde sanatçılar seslendirdikleri şarkı ve türkülerle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Manavgatlılar konser boyunca zaman zaman sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti.

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