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Manavgatlı vatandaşlar ’maskesiz çıkmam’ dedi

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 14:53 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Pazarında yapılan denetimlerde maske takmayan tek bir kişiye bile rastlanmadı.

Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba Pazarında yapılan denetimlerde maske takmayan tek bir kişiye bile rastlanmadı. 2 Komiser ve 2 polisten oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen şok denetimde, alış-veriş yapan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında Çarşamba pazarında şok denetim gerçekleştirdi. 2’si komiser 4 polisten oluşan ekip tarafından yapılan denetimlerde pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşların büyük bölümünün maske taktığı gözlendi. Görevli polisler birkaç vatandaşa maskesini düzgün takması, bazı tezgahların başındaki kalabalık vatandaşlara da sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundular.

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