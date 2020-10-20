YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat’ta 350 öğrenci servisi dezenfekte edildi

Manavgat’ta 350 öğrenci servisi dezenfekte edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarında, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti.Çocukların ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamak için çalışma sürdüren Manavgat Belediyesi ekipleri, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti.

Manavgat Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarında, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti.
Çocukların ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamak için çalışma sürdüren Manavgat Belediyesi ekipleri, toplamda 350 öğrenci servisi aracını dezenfekte etti. Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın çalışmanın gerçekleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların kısmi olarak açıldığını belirterek, “Tüm servis araçlarımız Manavgat Belediyemiz tarafından dezenfekte edilmiştir. Velilerimizin içi rahat olsun, çocuklarımız güven içerisinde araçlarımızdan yararlanabilir. Tüm üyelerimiz, servisçilerimiz ve kooparatifimiz adına Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e teşekkür ediyorum” dedi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent genelinde korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını belirterek, “Çocuklarımızın güvenli ve hijyenik bir ortamda okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla Manavgat Servisçiler Odası’nda hizmet veren 350 servis aracımızda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Tüm halkımızın içi rahat olsun, biz onların sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını rica ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:47
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Arzu Eczanesi
Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı tempo yükseltti
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı tempo yükseltti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem
Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.