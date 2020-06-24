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Manavgat’ta alt yapı projesi hayata geçiriliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta yeni bir altyapı projesi hayata geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta yeni bir altyapı projesi hayata geçiriyor. Çalışmaları başlayan, ‘Manavgat Bölgesi Kanalizasyon, Kolektör, Şebeke Hattı ve Terfi İstasyonu Rehabilitasyonu Yapım İşi Projesi’ ile bölgedeki kanalizasyon sorunu çözülecek.
ASAT Genel Müdürlüğü’nün hayata geçireceği, ‘Manavgat Bölgesinde Kanalizasyon, Kolektör, Şebeke Hattı ve Terfi İstasyonu Rehabilitasyonu Yapım İşi Projesi’ kapsamında ilçeye kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları ile terfi istasyonlarına ait yapılar inşa ediliyor.

Bin 510 metre kanalizasyon
Proje kapsamında bin 550 uzunluğunda betonarme kanalizasyon kolektör hattı ile 600 metre beton kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. Ayrıca Köprüaltı Atıksu Terfi İstasyonu’na ait inşaat rehabilitasyonu, mekanik ve elektrik ekipman temini, montajı ile aynı terfi istasyonuna bağlı 490 metrelik terfi hattının imalatı da da projeye dahil. ASAT yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Manavgat’ın güncel ihtiyacı ile birlikte uzun vadede ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek çapta büyük ve önemli bu altyapı yatırımı için çalışmalar son hızla devam ediyor. Halen 11 iş makinesi ile sahada olan ekip Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi yolu üzerinde palplanş ve 140 santimetrelik kolektör hattı imalatını sürdürüyor.

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