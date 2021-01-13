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Manavgat’ta bin 320 gram metamfetamin ele geçirildi

13.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şahsa jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şahsa jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde bin 320 gram metamfetamin ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Manavgat KOM timi ve Antalya KOM şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ö. ve B.B adlı şahısların Manavgat Kızılağaç Mahallesi’ndeki evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon ile evin içerisinde şeffaf poşete sarılı bin 320 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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