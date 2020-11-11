Manavgat’ta Bin ağaç dikildi, bin ağaç dağıtıldı

’Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında Şehit Halil İbrahim Mudul Hatıra Ormanında fidan dikme etkinliği düzenlendi. ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ teması ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 1 hektarlık alanda bin fidan toprakla buluştu. Ekilen fidanlar, zorlu covid-19 sürecinde gece gündüz demeksizin yaşamlarını hiçe sayarak çalışan sağlık kahramanlarına adandı.Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ayrıca katılımcılara bin adet Fıstıkçamı, erguvan, keçiboynuzu ve Servi fidanı ücretsiz dağıtıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Manavgat’ta ağaç dikim etkinliği düzenlendi. Ulukapı Mahallesinde bulunan Şehit Halil İbrahim Mudul Hatıra Ormanında düzenlenen etkinliğe Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay İlker Özcan, Manavgat Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve MHP İlçe Başkanı Nooman Enhoş’un da aralarında bulunduğu daire amiri, sivil toplmum kuruluşlarının başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, Türkiye’nin cennet köşelerinden Manavgat’ın % 65’inin ormanlarla kaplı olduğunu, bu oranın dünya ortalamasının 2 katı olduğunu belirterek “ Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla Geçen yıl bakanlığımızca ‘’geleceğe nefes” adlı kampanya ile 11 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu yıl da kampanyamıza“geleceğe nefes, dünyaya nefes” teması ile devam ediyoruz. Bu yıl toprakla buluşturacağımız tüm fidanlarımızı, zorlu covid-19 günleri boyunca ülkemizi adeta ayakta tutan, bizlere nefes olmak için soluksuz çalışan sağlık kahramanlarımıza adadığımızı gururla belirtmeyi görev bilmekteyiz” dedi.

Kısa bir konuşma yapan Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit’te ormanın ve ağacın önemine dikkat çekerek, herkesi fidan dikmeye ve ormanları korumaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan 1 hektarlık alanda 1 adet Fıstıkçamı, erguvan, keçiboynuzu ve Servi fidanı toprakla buluşurken, bin adet fidan da katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.

