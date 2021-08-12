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Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı

12.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaylaalan Mahallesi'ne bağlı Çakmak Yaylası Yılanlı mevkisinde orman yangını çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 1 uçak ve arazözlerle müdahale edilerek, yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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