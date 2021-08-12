Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaylaalan Mahallesi'ne bağlı Çakmak Yaylası Yılanlı mevkisinde orman yangını çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 1 uçak ve arazözlerle müdahale edilerek, yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz