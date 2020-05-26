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Manavgat'ta ormanlık ve otluk iki alanda yangın

ANTALYA HABERLERİ  | 26.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Ormanlık alandaki yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık ve otluk alanda çıkan iki ayrı yangın söndürüldü.

Yaylaalan Mahallesi Avasonbeli mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bir helikopter, Manavgat Orman İşletmeye ait arozözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangının, çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Öte yandan Manavgat'ın Kızılağaç Turizm Bölgesi'ndeki otluk alanda da yangın çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli yerdeki yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirtildi.

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