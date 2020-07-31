Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serdar Kurt'un (25) kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Sacit Ç. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evrenseki Mahallesi'nde bir muz serasında çalıştığı belirtilen Kurt'un, tavuk beslediği, kaza sırasında da bir arkadaşından tavuk almak için motosikletiyle Çavuşköy Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

