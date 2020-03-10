Manavgat’ta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, boş arazide bulunan şahısların üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

Aydınevler Mahallesi’nde bulunan boş arazide şüpheli şahıslar olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen Devriye Amirliği ekipleri, N.G. ve A.K.’nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7,65 mm çapında fişek, 11 adet 9 mm çapında fişek, 1,74 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanmak için hazırlanan cam aparat ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.G. ve A.K. hakkında 6136 SKM (Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Taşımak) ve TCK 191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ayrı ayrı işlem yapıldı.

Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Sorgun Mahallesi’nde bulunan Manavgat otogarında şüphe üzerine üst araması yapılan M.D. isimli şahsın üzerinde ise 2.40 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘’Uyuşturucu Madde Kullanmak/Bulundurmak’’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.



