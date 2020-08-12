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Manavgat’ta taksi ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 19:04 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Şoförler Odası iş birliğince, taksi ve tüm toplu taşıma araçlarına dezenfekte çalışmaları yapılıyor.İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Covid-19 ile mücadele kapsamında taksi ve tüm toplu taşıma araçlarına dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

Manavgat’ta taksi ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Şoförler Odası iş birliğince, taksi ve tüm toplu taşıma araçlarına dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Covid-19 ile mücadele kapsamında taksi ve tüm toplu taşıma araçlarına dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal’da Manavgat Belediyesi ile iş birliğinde ilçede taksi ve toplu taşıma araçlarına dezenfektan işlemlerinin belirlenen gün ve saatlerde devam ettiğini söyledi. Ünal ayrıca araçlara dezenfekte yapılmasının mecburi olduğunu dile getirdi. Manavgat Şoförler Odası ve Manavgat Belediyesi iş birliğinde yapılan araç dezenfekte işlemlerinin 11 Ağustos Salı ile 13 Ağustos Perşembe arası toplam 3 gün süreceği bildirildi.
Dün Doğu Garajında saat 17.00 ‘ye kadar süren çalışmanın bugün öğleden sonra Perşembe pazarında devam etti. Yarın sabah ise Çolaklı kapalı pazar yeri, öğleden sonra da Side otopark içinde çalışmalar yapılacak.
Manavgat Şoförler Odası Muammer Ünal sosyal medya hesabından, "Değerli meslektaşlarımın dikkatine. İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği Covid-19 ile mücadelede Taksi ve Toplu Taşıma araçları dezenfektan işlemleri yaptırılmak zorundadır. Araç dezenfekte işlemleri dün saat 17.00’ye kadar Doğu Garajında yapıldı. Bugün Kızılağaç Akyol Taksi’de dezenfektan devam etmektedir. Yarın ise Perşembe pazarında dezenfektan işlemi devam edecektir. Dezenfektan yapmayan üyelerimiz kalmasın. Dezenfektan yaptıramayanlar odamızla irtibata geçebilir” açıklamasında bulundu.

Manavgat’ta taksi ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

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