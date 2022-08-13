YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

13.08.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen M.Y'yi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 61 gram metamfetamin ve sigara paketinde 2 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik köpeği Pars'ın da yardımıyla şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2,56 gram esrar ile seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulundu.

M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandıAntalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı
"Balkız" yuvasına döndü"Balkız" yuvasına döndü
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ettiİçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat uyuşturucu operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:23
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.