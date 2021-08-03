YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat'taki orman yangınında sığındıkları villayı alevler saran aile, havuzun içinde bekledi

Manavgat'taki orman yangınında sığındıkları villayı alevler saran aile, havuzun içinde bekledi

03.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle alevlerden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Harun Yılmaz: - "Yaklaşık 45 dakika havuzun içinde bekledik. Çocuklarım korkudan 'Öleceğiz' diye bağırıyordu. Villa yanıyordu. Alevler etkisini azaltınca havuzdan çıktım"

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında sığındıkları villayı alevler saran aile, bir süre havuzun içinde bekledikten sonra alandan uzaklaştı.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan yangınlarda evleri zarar gören Harun Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinden yıllık izin alarak ailesiyle Kalemler Mahallesi'ne geldiklerini söyledi.

Yangının başladığı gün uzaktan dumanı fark ettiklerinin aktaran Yılmaz, "Yangın uzaktı ama bir anda yaklaştı ve kozalakların etrafa fırlamasıyla her yer alev aldı. Babamı uyardım ve ben dahil 6 kişilik ailemi arabalara bindirerek mahalleden çıktık. Gittiğimiz yol yangından kapanınca biz de bölgede havuzu bulunan villaya girdik." dedi.

Yılmaz, yangının villayı sarması üzerine ailece havuzun içine girdiklerini dile getirdi. Ailesi olduğu için soğukkanlı davrandığını anlatan Yılmaz, "Yaklaşık 45 dakika havuzun içinde bekledik. Çocuklarım korkudan 'Öleceğiz' diye bağırıyordu. Villa yanıyordu. Alevler etkisini azaltınca havuzdan çıktım. Villanın bahçesindeki havluyla çocuklarımı ıslattım. Daha sonra yardım istedik." ifadesini kullandı.

Mümine Yılmaz ise kendisinin ve çocuklarının çok korktuğunu, ağaçlardan sürekli kozalakların fırladığını kaydetti. Kızının yüzünün isabet eden kozalak nedeniyle yandığını belirten Yılmaz, "Villa da ateş alınca duvarın dibinden dışarıya çıktık. Arabamız patlar diye ona da binemedik." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa Uluabat Gölü yeşile döndü! Uzman isimden uyarı: Önlem alınsınBursa Uluabat Gölü yeşile döndü! Uzman isimden uyarı: Önlem alınsın
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Antalya'da villada çıkan yangın söndürüldüAntalya'da villada çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Canbey Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Yeni Korkuteli Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.