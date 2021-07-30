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Manavgat'taki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

30.07.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında evini ve ahırını kaybeden Kemal Candan: - "Resmen cehennemi yaşadık. Canımızı, hayvanlarımızı kurtardık. Ev ve ahırımız ortada. Bir küçükbaş hayvanımız yandı"

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.

Bir yandan söndürme çalışmaları sürerken diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yürütüyor. Bölgede mağdur olan vatandaşlar için de Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından gıda dağıtımı yapılıyor.

Evlerini, hayvanlarını ve tarım arazilerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması için de çalışmalar başlatıldı.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Bölgede söndürülen alanlar drone ile görüntülendi. Yanan evler ve ormanlık alanların yer aldığı görüntüler, yangının verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Aksaz Mahallesi'nde evi ve ahırı yanan Kemal Candan, AA muhabirine, yangının ortasında kaldıklarını, zorlu bir mücadele yaşadıklarını söyledi.

Eşinin çok korktuğunu belirten Candan, "Resmen cehennemi yaşadık. Canımızı, hayvanlarımızı kurtardık. Ev ve ahırımız ortada. Bir küçükbaş hayvanımız yandı. Kedilerimizi, köpeklerimizi de kurtardık. Yaralarımızı saracağız inşallah. Bu günleri de aşacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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