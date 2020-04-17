YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat’tan Sarılar’a 20 bin maske

Manavgat’tan Sarılar’a 20 bin maske

ANTALYA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu 85 kişilik ekiple, kentin en büyük mahallelerinden birisi olan Sarılar Mahallesi’ne toplam 20 bin maskeyi evlerin kapılarına bırakmak suretiyle dağıttı.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla organize olan belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde Sarılar mahallesinin dört bir yanından girerek, gün içinde tüm maskeleri evlerin kapılarını çalmak suretiyle teslim etti.

Manavgat Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu 85 kişilik ekiple, kentin en büyük mahallelerinden birisi olan Sarılar Mahallesi’ne toplam 20 bin maskeyi evlerin kapılarına bırakmak suretiyle dağıttı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla organize olan belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde Sarılar mahallesinin dört bir yanından girerek, gün içinde tüm maskeleri evlerin kapılarını çalmak suretiyle teslim etti. Bu arada Manavgat Belediyesinin maske üretim atölyesi de tam kapasitesiyle çalışarak günde 4 bin 500 adet maske imal etmeye devam ediyor. Ayrı ayrı oluşturulan maske kesim, dikim kalite kontrol, dezenfekte, ütüleme ile maske paketleme atölyelerinde gün boyunca vardiyalı olarak çalışan ekipler, maskeleri hızla dağıtım ekiplerine hazırlıyor. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat’ta Korona tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin gece gündüz çalışarak Manavgat halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
Sözen, “Manavgat Belediyemizde oluşturduğumuz 85 kişilik bir ekiple, Sarılar Mahallemizde bugün 20 bin adet maskeyi evlerin kapılarına bırakmak suretiyle dağıttık. Hafta içinde diğer mahallelerimize de ulaşmaya devam edeceğiz. Kısa süre içinde Manavgat’ta kapısına maske bırakılmamış vatandaşımız kalmayacak. Bunun dışında Pazar yerlerimizde de aralıksız olarak dağıtımlarımız devam etmek. Bu zorlu süreçleri hep birlikte el ele vererek atlatacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Antalya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
13:02
İkindi
16:43
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı

Korkuteli girişlerde ateş ölçme uygulaması başlatıldı

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Dr. Şükrü Vural'a büyük onur

Dr. Şükrü Vural'a büyük onur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.