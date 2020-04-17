Manavgat’tan Sarılar’a 20 bin maske

Manavgat Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu 85 kişilik ekiple, kentin en büyük mahallelerinden birisi olan Sarılar Mahallesi’ne toplam 20 bin maskeyi evlerin kapılarına bırakmak suretiyle dağıttı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla organize olan belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde Sarılar mahallesinin dört bir yanından girerek, gün içinde tüm maskeleri evlerin kapılarını çalmak suretiyle teslim etti. Bu arada Manavgat Belediyesinin maske üretim atölyesi de tam kapasitesiyle çalışarak günde 4 bin 500 adet maske imal etmeye devam ediyor. Ayrı ayrı oluşturulan maske kesim, dikim kalite kontrol, dezenfekte, ütüleme ile maske paketleme atölyelerinde gün boyunca vardiyalı olarak çalışan ekipler, maskeleri hızla dağıtım ekiplerine hazırlıyor. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat’ta Korona tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin gece gündüz çalışarak Manavgat halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Sözen, “Manavgat Belediyemizde oluşturduğumuz 85 kişilik bir ekiple, Sarılar Mahallemizde bugün 20 bin adet maskeyi evlerin kapılarına bırakmak suretiyle dağıttık. Hafta içinde diğer mahallelerimize de ulaşmaya devam edeceğiz. Kısa süre içinde Manavgat’ta kapısına maske bırakılmamış vatandaşımız kalmayacak. Bunun dışında Pazar yerlerimizde de aralıksız olarak dağıtımlarımız devam etmek. Bu zorlu süreçleri hep birlikte el ele vererek atlatacağız” dedi.

