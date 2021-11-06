YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Manavların yaşadığı tarihi köyün sakinleri "Erenler Tepesi'ni" boş bırakmıyor

Manavların yaşadığı tarihi köyün sakinleri "Erenler Tepesi'ni" boş bırakmıyor

06.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşayanlar, 2 asırdır devam eden gelenek kapsamında "Erenler Tepesi" adı verilen noktada buluşarak adak adıyor - Köy muhtarı Bahri Ayvalık: - "Buranın örf ve adetleri var. Gençler askere giderken buraya uğrarlar. 2 rekat şükür namazı kılar. Gençler bu tepeye çıkarken koşarak çıkarlar. Koşarak inerler"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşayanlar, gelenek ve göreneklerini unutmamak adına dedelerinin kendilerine bıraktığı mirasa sahip çıkıyor.

Yemyeşil doğanın içindeki 210 haneli Manavların köyünde, yaklaşık 2 asırdır devam eden gelenek kapsamında köylüler, yediden yetmişe "Erenler Tepesi" adı verilen mekanda buluşarak yemek yiyor.

Şehir dışından da katılımcıların olduğu etkinlikte çay demleyen, kazanlarda yemekler pişiren, helva ve tatlılar yapan köylüler, hem sohbet etme imkanı buluyor hem de geleneklerini sürdürüyor.

Köy muhtarı Bahri Ayvalık, AA muhabirine, genelde nar, sebze ve meyve üretimi olan köylerinde mutlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Erenler Tepesi'nin manevi önem taşıdığına inandıklarını dile getiren Ayvalık, "Çocuğu olmayan, adak adayanlar, askere gidecek gençler buraya geliyorlar. Adaklarını kesiyorlar. Kendi halinde yer sofrası olarak pişirerek yiyor. Burası kalabalıktan geleni almayacak hale gelir. Vatandaşlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelir. Buranın örf ve adetleri var. Gençler askere giderken buraya uğrarlar. 2 rekat şükür namazı kılar. Gençler bu tepeye çıkarken koşarak çıkarlar. Koşarak inerler. Çocukluğumuzda burada genç kızlar, erkekler ip atlar, oyun oynardı. Şarkılar türküler söylerlerdi. Güzel bir kutlama olurdu." ifadelerini kullandı.

Köy sakini Emeti Yüzer ise tepenin manevi anlamını şöyle anlattı:

"Bizim buradan askere giden bir kişi olmuş. Savaşta tam sıkıştığı anda demiş ki 'yetiş Tarpak erenleri, savaşı kazanır da köyüme gidersem kurban keseceğim' demiş. Savaştan sağ olarak buraya döndükten sonra 24 Ekim'de hanımına 'Hanım helva kar. Gözleme yap.' demiş. Erenler Tepesi'ne gelmiş. Burada kurbanını kesmiş, dağıtmış. Herkes ocağını yakıp pişirmiş. Bu geleneğimiz böyle sürüp geliyor. Ben 60 yaşındayım. Çocukluğumdan beri hatırlarım. Bizim askerimiz buradan gider. Askerimizi Erenler Tepesi'nden geçiririz. Biri araba mı aldı, Erenler'de kurban keser. Bu geleneğimiz uzun yıllardır böyle devam eder." diye konuştu.

Halime Ayvalık ise adak adadıklarını belirterek, "Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde adaklarımızı yaparız. Birkaç senedir muhtarlık olarak yapılıyordu. Bu sene koronavirüs nedeniyle herkes kendi ocağında yemek pişiriyor. Herkes eşini dostunu toplayıp burada yemek yapıyor. Herkes oturur, yemeğini yer." dedi.

- "Koşarak geldik"

Tarpaklı olan ve Eskişehir'de yaşayan Mustafa Yıldız da ekim ayının son haftası veya kasımın ilk haftasında böyle bir etkinlik düzenlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz de bu münasebetle eş dost birlikte geldik. Adağımız vardı. Adağımızı kestik. Çocukluğumdan beri böyle bir etkinlik var. Geçen yıl pandemi nedeniyle olmadı. Muhtarımız bu yıl yapılacağını söyleyince koşarak geldik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
Kılıçdaroğlu, Bilecik'te toplu açılış ve temel atma törenine katıldı:Kılıçdaroğlu, Bilecik'te toplu açılış ve temel atma törenine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Arif Eczanesi
Merkez
(06.11.2021 08:30 / 07.11.2021 08:30) Eczanesi
061120210830071120210830
Arif Eczanesi
Merkez
(06.11.2021 08:30 / 07.11.2021 08:30) Eczanesi
061120210830071120210830
Arif Eczanesi
Merkez
(06.11.2021 08:30 / 07.11.2021 08:30) Eczanesi
061120210830071120210830
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.