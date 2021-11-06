Manavların yaşadığı tarihi köyün sakinleri "Erenler Tepesi'ni" boş bırakmıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşayanlar, gelenek ve göreneklerini unutmamak adına dedelerinin kendilerine bıraktığı mirasa sahip çıkıyor.

Yemyeşil doğanın içindeki 210 haneli Manavların köyünde, yaklaşık 2 asırdır devam eden gelenek kapsamında köylüler, yediden yetmişe "Erenler Tepesi" adı verilen mekanda buluşarak yemek yiyor.

Şehir dışından da katılımcıların olduğu etkinlikte çay demleyen, kazanlarda yemekler pişiren, helva ve tatlılar yapan köylüler, hem sohbet etme imkanı buluyor hem de geleneklerini sürdürüyor.

Köy muhtarı Bahri Ayvalık, AA muhabirine, genelde nar, sebze ve meyve üretimi olan köylerinde mutlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Erenler Tepesi'nin manevi önem taşıdığına inandıklarını dile getiren Ayvalık, "Çocuğu olmayan, adak adayanlar, askere gidecek gençler buraya geliyorlar. Adaklarını kesiyorlar. Kendi halinde yer sofrası olarak pişirerek yiyor. Burası kalabalıktan geleni almayacak hale gelir. Vatandaşlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelir. Buranın örf ve adetleri var. Gençler askere giderken buraya uğrarlar. 2 rekat şükür namazı kılar. Gençler bu tepeye çıkarken koşarak çıkarlar. Koşarak inerler. Çocukluğumuzda burada genç kızlar, erkekler ip atlar, oyun oynardı. Şarkılar türküler söylerlerdi. Güzel bir kutlama olurdu." ifadelerini kullandı.

Köy sakini Emeti Yüzer ise tepenin manevi anlamını şöyle anlattı:

"Bizim buradan askere giden bir kişi olmuş. Savaşta tam sıkıştığı anda demiş ki 'yetiş Tarpak erenleri, savaşı kazanır da köyüme gidersem kurban keseceğim' demiş. Savaştan sağ olarak buraya döndükten sonra 24 Ekim'de hanımına 'Hanım helva kar. Gözleme yap.' demiş. Erenler Tepesi'ne gelmiş. Burada kurbanını kesmiş, dağıtmış. Herkes ocağını yakıp pişirmiş. Bu geleneğimiz böyle sürüp geliyor. Ben 60 yaşındayım. Çocukluğumdan beri hatırlarım. Bizim askerimiz buradan gider. Askerimizi Erenler Tepesi'nden geçiririz. Biri araba mı aldı, Erenler'de kurban keser. Bu geleneğimiz uzun yıllardır böyle devam eder." diye konuştu.

Halime Ayvalık ise adak adadıklarını belirterek, "Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde adaklarımızı yaparız. Birkaç senedir muhtarlık olarak yapılıyordu. Bu sene koronavirüs nedeniyle herkes kendi ocağında yemek pişiriyor. Herkes eşini dostunu toplayıp burada yemek yapıyor. Herkes oturur, yemeğini yer." dedi.

- "Koşarak geldik"

Tarpaklı olan ve Eskişehir'de yaşayan Mustafa Yıldız da ekim ayının son haftası veya kasımın ilk haftasında böyle bir etkinlik düzenlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz de bu münasebetle eş dost birlikte geldik. Adağımız vardı. Adağımızı kestik. Çocukluğumdan beri böyle bir etkinlik var. Geçen yıl pandemi nedeniyle olmadı. Muhtarımız bu yıl yapılacağını söyleyince koşarak geldik."

