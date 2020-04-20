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Manchester City, 16 yaşındaki Perulu Aguilar'ı transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.04.2020 07:22 | Son Güncelleme

İngiltere Premier takımlarından Manchester City, 16 yaşındaki sağ bek Kluiverth Aguilar'ı transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Peru'nun Alianza Lima takımında forma giyen 16 yaşındaki sağ bek Kluiverth Aguilar'ı transfer etti.

Alianza Lima Kulübünden yapılan açıklamada, Kluiverth Aguilar'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı, genç oyuncunun 18 yaşına basana kadar kulüpte kalacağı duyuruldu.

Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Perulu oyuncunun gelecekte başka bir takıma transfer olması halinde satışından pay alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Aguilar'ın transferi için "Peru futbolunun son yıllarda Avrupa'ya gerçekleştirdiği en önemli transfer." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Kluiverth Aguilar

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