SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City'den ara sonrası net galibiyet!

Manchester City'den ara sonrası net galibiyet!

16.10.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Manchester City, Burnley'i 2-0 mağlup etti ve son 3 maçında 2. galibiyetini aldı.

Manchester City'den ara sonrası net galibiyet!

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Manchester City, Burnley'i konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bernardo Silva ve 70. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu sonucun ardından milli aradan galibiyetle dönen Manchester City, puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Sezon başından beri hiç maç kazanamayan Burnley ise 3 puanla 19. sırada yer buldu.

Manchester City, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Burnley ise Southamton deplasmanına konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorumTahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorum
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
105.199.398,56 TL! Servetini döktü105.199.398,56 TL! Servetini döktü
Anahtar Kelimeler:
Premier League
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçlarda yok

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçlarda yok

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.