Manchester City'den ara sonrası net galibiyet!

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Manchester City, Burnley'i konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bernardo Silva ve 70. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu sonucun ardından milli aradan galibiyetle dönen Manchester City, puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Sezon başından beri hiç maç kazanamayan Burnley ise 3 puanla 19. sırada yer buldu.

Manchester City, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Burnley ise Southamton deplasmanına konuk olacak.

