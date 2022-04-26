Manchester City - Real Madrid maçını City kazandı ama Benzema umutları taze tuttu!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final seyir zevki çok yüksek başladı. Real Madrid'i İngiltere'de ağırlayan Manchester City, temponun neredeyse 90 dakikanın tamamında çok yüksek olduğu karşılaşmadaki gol düellosunun ardından sahadan galibiyeti alıp ilk maçta avantajı kapan ekip oldu.

BENZEMA DURDURULAMIYOR

Henüz 2. dakikada Kevin de Bruyne ile Manchester City öne geçerken, Gabriel Jesus 11. dakikada attığı golle fark ikiye çıktı. Karim Benzema'nın 33. dakikadaki golü ile ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

Manchester City, ikinci yarıya da daha baskılı başlayan taraf oldu. 53. dakikada Phil Foden farkı bir daha açarken Real Madrid'de Vinicius Jr hemen 2 dakika sonra cevap verdi ve skor 3-2'ye geldi.

Karşılaşmada heyecan bir dakika olsun azalmazken goller de devam etti. 74. dakikada Bernardo Silva çok şık bir vuruşla farkı tekrar ikiye çıkarsa da 82. dakikada Karim Benzema bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmadaki 7. golün ardından skor 4-3'e geldi. Her saniyesi keyifli geçen maçta Manchester City, Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.

RÖVANŞ 4 MAYIS'TA

Yarı final eşleşmesindeki ikinci maç 4 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da, Real Madrid'in sahası Bernabeu'da oynanacak.



