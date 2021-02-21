Manchester City yenilmiyor! Arsenal'i de yıktılar...

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Arsenal, Manchester City'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 2. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu sonucun ardından galibiyet serisi 13 maça çıkartan Manchester City, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Arsenal ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Arsenal ise Leicester deplasmanına gidecek.
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