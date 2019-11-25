City'de Agüero şoku

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı.
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum