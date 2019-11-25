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City'de Agüero şoku

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

City'de Agüero şoku

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester City Sergio Agüero

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