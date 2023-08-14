Manchester City’nin sahibi El Nahyan’ın süper yatı ’Blue’ Marmaris’e demir attı

500 milyon pound değerinde, 160 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip, 101 personeli ile dünyanın en büyük beş yatından biri olan Blue’yu gören Marmaris esnafı, "Milyonerlerin teknelerinin Marmaris’e gelmesi on numara beş yıldız reklam" şeklinde yorumlar yaptı.

Bodrum’dan çıkarak akşam saatlerinde Marmaris Cruise Port limanına demir atan süper lüks dev yat Marmaris yat limanından görülebiliyor. 160 metrelik, Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’a ait yatta 24 kabinin bulunduğu ve 101 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatı ‘Eclipse’in de Marmaris’te başka bir limanda bağlı olması ile milyarderlerin Türk denizlerini tercih ediyor olmaları Marmarislileri ve esnafı mutlu etti. Marmarisli Kemal Şahin, milyarderlerin yatlarının Marmaris koylarında ve limanlarında olmasıyla ilgili, "Marmaris ve Marmaris halkı için iyi bir şey, biz ufak esnafa faydası olur mu bilinmez. Sonuçta ülkemize faydası var. O yüzden de buraya gelmelerinden çok memnunuz. Tabii ki milyonerlerin burayı tercih ediyor olması çok güzel. On numara beş yıldız reklam" şeklinde konuştu.

Yat limanı esnafından Mehmet Yılmaz ise, "Gelenin zararı olmaz, gelenler benzin alıyor, su alıyor, ekmek alıyorlar. Tabii ki faydaları çok" dedi. Ayşegül Gazel ise, "Bizim için çok iyi yatların buraya gelmeleri. Gelip yiyorlar, içiyorlar, bizler de kazanıyoruz elbette" diye konuştu.

Süper lüks dev yat Blue’nun Marmaris’te 4 gün daha kaldıktan sonra ayrılacağı ve sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’ın gelip gelmeyeceğinin bilinmediği öğrenildi.

