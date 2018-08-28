Tottenham, United'ı dağıttı!

Manchester United'ın başında zor günler geçiren Jose Mourinho, Tottenham karşısında da 3-0'lık şoke eden bir mağlubiyet aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta 50. dakikada Harry Kane'le 1-0 öne geçen Tottenham, Lucas Moura'nın 52 ve 84. dakikada attığı gollerle farkı 3'e çıkarttı. Maçta başka gol olmayınca Tottenham, United deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Tottenham bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek averajla ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 3 puanla 13. sırada kaldı.

