SPOR

Tottenham, United'ı dağıttı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.08.2018 00:05 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Tottenham'da golleri Lucas Moura (2) ve Kane kaydetti.

Tottenham, United'ı dağıttı!

Manchester United'ın başında zor günler geçiren Jose Mourinho, Tottenham karşısında da 3-0'lık şoke eden bir mağlubiyet aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta 50. dakikada Harry Kane'le 1-0 öne geçen Tottenham, Lucas Moura'nın 52 ve 84. dakikada attığı gollerle farkı 3'e çıkarttı. Maçta başka gol olmayınca Tottenham, United deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Tottenham bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek averajla ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 3 puanla 13. sırada kaldı.

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!
Chelsea kayıpsız gidiyorChelsea kayıpsız gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Tottenham lucas moura harry kane jose mourinho

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Başakşehir zorlanmadı! Maçta 4 gol vardı

Başakşehir zorlanmadı! Maçta 4 gol vardı

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Galatasaray'a Modeste'den kötü haber

Galatasaray'a Modeste'den kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tottenham, United'ı dağıttı!

Tottenham, United'ı dağıttı!

Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!

Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!

Chelsea kayıpsız gidiyor

Chelsea kayıpsız gidiyor

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! Değeri 2 milyar sterlin...

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor! Değeri 2 milyar sterlin...

Liverpool 1 - 0 Brighton Hove Albion (Maç özeti)

Liverpool 1 - 0 Brighton Hove Albion (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Bournemouth 2 - 2 Everton (Cenk Tosun'un asistini izle)

MAÇ ÖZETİ | Bournemouth 2 - 2 Everton (Cenk Tosun'un asistini izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.