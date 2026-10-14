Kar maskesi de yetmedi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Aston Villa karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi. Nijeryalı futbolcu, yüzünü kar maskesiyle gizlemeye çalışsa da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tanındı ve yoğun ilgiyle karşılandı.

KAR MASKESİYLE GELDİ, TARAFTARLAR TANIDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Aston Villa mücadelesini tribünden takip etmek üzere stadyumdaki yerini aldı. Nijeryalı oyuncu, kalabalığın arasında fark edilmemek için yüzünü kar maskesiyle kapattı.

Ancak Osayi-Samuel'in bu girişimi uzun sürmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncularını kısa sürede tanıdı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN OSAYI-SAMUEL'E SEVGİ SELİ

Osayi-Samuel'in fark edilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Nijeryalı futbolcuya büyük ilgi gösterdi. Eski oyuncularını yeniden tribünlerde gören taraftarlar, tezahüratlarla kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlarla bir araya gelen Osayi-Samuel'in yaşadığı anlar da kayda alındı.