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Kar maskesi de yetmedi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin tribünlerinde tanıdık bir isim yer aldı. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, eski takımına destek vermek için stadyuma gelirken yaptığı gizlenme girişimi de dikkat çekti.

Kar maskesi de yetmedi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Aston Villa karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi. Nijeryalı futbolcu, yüzünü kar maskesiyle gizlemeye çalışsa da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tanındı ve yoğun ilgiyle karşılandı.

KAR MASKESİYLE GELDİ, TARAFTARLAR TANIDI

Kar maskesi de yetmedi! Fenerbahçe nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktı 1

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Aston Villa mücadelesini tribünden takip etmek üzere stadyumdaki yerini aldı. Nijeryalı oyuncu, kalabalığın arasında fark edilmemek için yüzünü kar maskesiyle kapattı.

Ancak Osayi-Samuel'in bu girişimi uzun sürmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncularını kısa sürede tanıdı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN OSAYI-SAMUEL'E SEVGİ SELİ

Kar maskesi de yetmedi! Fenerbahçe nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktı 2

Osayi-Samuel'in fark edilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Nijeryalı futbolcuya büyük ilgi gösterdi. Eski oyuncularını yeniden tribünlerde gören taraftarlar, tezahüratlarla kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlarla bir araya gelen Osayi-Samuel'in yaşadığı anlar da kayda alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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