Manchester United geçici çalışanlarına maaş ödeyecek

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.
Premier Lig'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.
(AA)
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