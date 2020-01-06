SPOR
  4. Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Manchester United'ın en kötü 9 transferi arasında gösterildi. İşte o liste...

Radamel Falcao, büyük beklentilerle geldiği Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre isteneni veremese de ilk yarının son maçında Antalyaspor'a 2 gol atarak taraftarların yüzünü güldürmüştü.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Falcao, İngiltere'de yayınlanan bir haberle yine gündeme geldi.

İngiliz basınından Manchester Evening News adlı site Manchester United'ın 2010 ile 2020 yılları arasında yaptığı en kötü 9 transferi puanladı. Listede Falcao da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
İşte Galatasaray’ın üçüncü transferi!İşte Galatasaray’ın üçüncü transferi!
G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptıG.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
radamel falcao Galatasaray Manchester United

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Galatasaray’ın üçüncü transferi: Jesse Sekidika (Jesse Sekidika kimdir)

İşte Galatasaray’ın üçüncü transferi!

Galatasaray, Mert Çetin için Roma'ya teklifini yaptı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

Galatasaray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

G.Saray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi! MHK'ya istifa çağrısı...

Mustafa Cengiz'den flaş istifa çağrısı!

Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.