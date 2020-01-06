Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Radamel Falcao, büyük beklentilerle geldiği Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre isteneni veremese de ilk yarının son maçında Antalyaspor'a 2 gol atarak taraftarların yüzünü güldürmüştü.
Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Falcao, İngiltere'de yayınlanan bir haberle yine gündeme geldi.
İngiliz basınından Manchester Evening News adlı site Manchester United'ın 2010 ile 2020 yılları arasında yaptığı en kötü 9 transferi puanladı. Listede Falcao da yer aldı.
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