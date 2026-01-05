SPOR

Manchester United Ruben Amorim'i kovdu! Resmi açıklama geldi

Manchester United’da Ruben Amorim dönemi resmen sona erdi. Leeds United beraberliğinin ardından alınan ayrılık kararı, kulüp yönetimindeki görüş ayrılıkları sonrası geldi. Portekizli teknik adamın sözleşme maliyeti dikkat çekerken, takımın geçici olarak Darren Fletcher’a emanet edildi.

Berker İşleyen

Manchester United’da beklenen ayrılık resmiyet kazandı. İngiliz devi, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını kamuoyuna duyurdu. Portekizli çalıştırıcının görevdeki son karşılaşması, Premier League’in 20. haftasında Leeds United deplasmanında alınan 1-1’lik beraberlik oldu.

KARARI YÖNETİM VERDİ

Manchester United Ruben Amorim i kovdu! Resmi açıklama geldi 1

Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde 20 maç sonunda 6. sırada yer alırken yönetim cephesinde önemli bir karar alındı. Kulübe yakın kaynaklara göre ayrılık süreci; CEO Omar Berrada ile futbol direktörü Jason Wilcox’un da bulunduğu yönetim ekibinin değerlendirmeleri sonrası şekillendi. Kulüp içindeki uyum sorunları ve görüş ayrılıklarının bu kararda belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Kasım 2024’te Sporting CP’den ayrılarak Manchester United’ın başına geçen Amorim’in sözleşmesinde indirimli bir fesih maddesinin bulunmadığı belirtildi. Bu durum, İngiliz kulübünün 2027 yılına kadar devam eden sözleşme bedelini, opsiyonlu +1 yıl dahil olmak üzere, ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

TAKIM FLETCHER'A EMANET

Manchester United Ruben Amorim i kovdu! Resmi açıklama geldi 2

Ayrılığın ardından takımın başına geçecek isim de netleşmeye başladı. Manchester United altyapısında görev yapan ve 18 Yaş Altı Takımı’nı çalıştıran Darren Fletcher’ın, geçici teknik direktörlük görevini üstlenmesi bekleniyor. Fletcher’ın ilk sınavını Burnley deplasmanında verebileceği, kalıcı teknik direktör tercihinin ise yaz aylarında yapılacağı öğrenildi.

