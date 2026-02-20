Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Başkanlık açıklaması! Sıcak gelişmeyi duyurdu

Galatasaray ile Alfemo arasında Futbol A Takımı forma yan sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan satır başları...

"HER ZAMAN ÖNCÜ OLMUŞTUR..."

Dursun Özbek: "Galatasaray her zaman öncü olmuştur. Sahada rekabet ederken, kulüp yönetiminde de sürdürebilir, güçlü bir yapıyı benimser. Attığımız bu imza kulübü sağlam temeller üzerine inşa etmenin bir başka göstergesidir."

ICARDI/OSIMHEN OTURMA KOLTUĞU MU GELİYOR?

SORU: "Mauro Icardi oturma koltuğu. Victor Osimhen oturma koltuğu gibi şeyler düşünüyor musunuz?"

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya: "Bu konu ile ilgili birkaç proje var kafamızda. Çok kısa zamanda Galatasaray logolu ürünleri hayat geçireceğiz. Özellikle koltuk grubunda."

TRANSFER, SATIN ALMA OPSİYONLARI

Abdullah Kavukcu: "Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.

Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor...

Transfer ve Ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz."

SORU: Gelecek sene olacak mısınız?

Abdullah Kavukcu: "Gelecek için Allah hayırlısını nasip etsin."

"9 YIL, 8 GÜN ÖNCE HAYALİM VARDI..."

SORU: Juventus maçında tarihi bir sonuç çıktı. 9 yıl, 8 gün önce Kayserispor mağlubiyeti vardı ve takımın durumu parlak değildi. O zamanlar böyle bir hayalini var mıydı?

Dursun Özbek: "9 yıl, 8 gün önce... Galatasaray Spor Kulübü, Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış bir spor kulübü... Elbette her iş hayallerle başlar.

9 yıl, 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak ve peşinde koşmak önemli. Burada bir zaman faktörü de var. Hayalleri gerçekleştirmek için zaman da gerekli. Sadece sportif olarak değil; finansal yapı ve tesisleşme için 9 yıl, 8 gün önceden hayallerim vardı.

Bugün tek tek o hayallerin gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz.

Bundan sonraki 9 yıl, 8 gün için de hayallerimiz var. Türk sporu için de hayallerimiz var. 121 sene önceki hayallerimiz ve misyonumuz için devam edeceğiz.

Önümüzdeki 9 yıl, 8 gün içinde Galatasaray bambaşka bir yerde olacak. Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum; birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray'ı daha yukarılara taşıyalım."

BAŞKAN ADAYLIĞI

SORU: "Başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladınız. Abdullah Kavukcu listede yine olacak mı?"

Dursun Özbek: "Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız."

"ÇOK ÇETİN BİR YOLDAYIZ!"

Dursun Özbek: "Sezon başında istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz (Eintracht Frankfurt). Ancak amacınız belliyse, bir maçla vazgeçmezsiniz. Bugün takım başarılı şekilde devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyetle lig, kupa ve Avrupa'da devam edeceğiz. Hiçbir şey bir maçla bitmez.

Çetin bir yoldayız, konsantrasyonu elden bırakmadan bugüne kadarki aynı tutumu korumak zorundayız. Hiçbir şey bitmiş değildir. Hedefe doğru ciddiyetle yürümeye devam edeceğiz. Teknik kadroma, oyunculara, camiama bu mesajlarım."

"BAZI ANLAR VARDIR! TEKRARI MÜMKÜN OLMAZ..."

SORU: Bilet fiyatlarında indirim olur mu? Juventus maçında neler hissettiniz?

Dursun Özbek: "Bazı anlar vardır, insan hayatında tekrarı mümkün olmaz. Juventus maçı sonucu da insanların hayatlarında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan alanlar. Çok büyük mutluluk silsilesi oluştu.

Taraftar ile takımın birlikteliğinden çok mutlu oldum. Camia beraber büyük bir iş başardı. Beni en çok mutlu eden birbirine destek vermek oldu. Bu da benim ve yönetim arkadaşlarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir husustur. Sevgi iklimini sürdürmemiz gerek. Aynı ciddiyet ve birliktelik devam edecek, vazgeçmememiz lazım. Galatasaray'ın başarısı buna bağlıdır.

Bilet konusunda arkadaşlarla çalışıyoruz. Yakın zamanda VIP ve kombinelerin satışına başlayacağız. Gelen talepleri ciddiye alıyoruz."

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

SORU: "Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmayı düşünüyor musunuz? "

Dursun Özbek: "Bu bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız."

ÇAĞRI HAKAN BALTA KONUSUNA DAĞİNDİ!

Dursun Özbek: "Çağrı Hakan Balta için açıklamalarımızı yaptık. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Hakan Balta önemli bir oyuncumuzdu ve kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu da bizim oyuncumuz ve sözleşmemiz var. Yaptığımız açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum."

"TÜRKİYE'Yİ KEYFE BOĞDUK!"

Dursun Özbek: "Galatasaray taraftarı olmayan insanlardan yüzlerce mesaj aldık. Türk insanını mutlu ettik.

Bu bir milli meseledir. Türk insanı da mutlu oldu. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. O insanları da keyfe boğduk ve bizim oyunumuzdan çok mutlu oldular."