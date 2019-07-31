Manchester United ve Juventus'tan Lukaku-Dybala takası

Manchester United'da mutsuz olduğu belirtilen Romelu Lukaku, yavaş yavaş İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Juventus ve Manchester United, Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'nun takası için görüşme halinde.

MENAJERİ İNGİLTERE'YE GİTTİ

Paulo Dybala'nın menajeri, Manchester United ile sözleşme detaylarını görüşmek için İngiltere'ye gitti. Dybala, Manchester United ile anlaşırsa Romelu Lukaku transferi gerçekleşecek.

Arjantinli futbolcu, geçen sezon Juventus'ta istediği süreleri bulamamış ve daha çok oynamak istediği için takım değiştirmeye sıcak bakıyordu. Takasın gerçekleşmesi halinde bu sezon Avrupa'da yapılan en büyük takas transferi olacak.

