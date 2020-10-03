Manda besiciliği köyün gelir kaynağı oldu

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki manda sayısı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk Elinde Manda Islahı Projesi" sayesinde artıyor.

İl genelinde en çok manda varlığı bulunan 70 haneli Çiftlik köyündeki üreticiler, Bakanlığın başlattığı "Halk Elinde Manda Islahı Projesi"nden yararlanarak her yıl hayvan sayısını ardırdı.

Köyde 10 yıl önce 200 olan manda sayısı, verilen destekler sayesinde 1000' ulaştı.

Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, AA muhabirine, 10 yıl önce ilçe genelinde manda sayısının 700 civarında olduğunu söyledi.

Bakanlığın desteği sayesinde ilçe genelinde manda sayısının 1600'e çıktığını belirten Kapar, "Burada yayılım olduğu için mandacılık gelişmeye müsait. Süt talebi olduğu için hayvan sayımız artacak." dedi.

Tokat Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muzaffer Keser ise Çiftlik köyünde manda sayısının her yıl arttığına dikkati çekti.

Köydeki mandaların 400'ünün anaç, geri kalan bölümünün de 1 ila 2 yaşında olduğunu anlatan Keser, "Manda sütüne çok fazla talep var. Bu nedenle köyümüzde manda sütü toplama merkezi kurduk. Burada arkadaşımız manda yoğurdu yapıyor ama süt yeterli gelmiyor. Mandaların süt verimi düşük. Şu anda mandalarımız 2-3 kilogram süt veriyor. Yem verdiğimiz zaman 8 kilograma çıkıyor. Çiftçilerimizin mandalara yem verip fazla süt almaları lazım." diye konuştu.

Süt veriminde artış sağladıklarında talepleri de karşılayabileceklerine işaret eden Keser, "Köyde hemen hemen her evde manda var. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Mandanın bakımı kolaydır. Her yerde otluyor. Kaz Gölü bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Köyümüzde yer sorunu fazla. Bende 30 manda var, fazla manda alamıyorum. Çünkü ahır yapacak yer yok." diye konuştu.

