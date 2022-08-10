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Mandalar ağustos sıcağında gölde serinliyor

10.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin İncesu ilçesi Dokuzpınar Mahallesi'nde halkın başlıca geçim kaynağı olan ve sayıları 1000'i bulan mandalar, gün sonunda kalabalık gruplar halinde göle giriyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin İncesu ilçesi Dokuzpınar Mahallesi'ndeki mandalar, gölde serinliyor.

Dokuzpınar Mahallesi'nde yaşayan halkın büyük çoğunluğu geçimini besledikleri mandalardan sağlıyor. Mahalle halkı, mandaların sütünden yapılan yoğurt ve kaymağı satarak gelir elde ediyor.

Sabah erken saatlerde sahipleri tarafından köy meydanına getirilen mandalar, çobana teslim ediliyor. Mandalar, köyün 7 bin dönümlük merasında otluyor.

Gün batarken ahırlarına dönmek için yola çıkan mandalar, gruplar halinde mahallenin sulak alanında serinliyor.

Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilgın, AA muhabirine, 2012 yılında birliği, sonrasında da manda sütü işletme tesisini kurduklarını söyledi.

Devlet ve millet iş birliğiyle kurulan tesiste günlük bir ton süt işlendiğini anlatan Ilgın, "Üreticilerimizin daha güzel faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıl 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi'nde olan hayvanların 850 lira anaç desteği vardı. Yavrulayan hayvana 960 liraya çıkarıldı, yavrulamayan 600 liraya düşürüldü. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu hayvanların burada devam etmesi için desteklerin denetlenerek daha ileriye gitmesi lazım." diye konuştu.

Kayseri'de 6 bin 400 civarında manda bulunduğunu anlatan Ilgın, hayvanın etinden, sütünden yararlanıldığını ifade etti.

Gün geçtikçe köydeki manda sayısının arttığına dikkati çeken Ilgın, "Birliği kurmadan önce bu köyde 250 manda vardı, şu an 1000'i buldu." dedi.

Başkan Yardımcısı ve manda yetiştiricisi Mustafa Çam da mandaların 7 bin dönümlük merada yayıldığını aktardı.

Sabah toplanan hayvanların çoban tarafından meraya götürüldüğünü anlatan Çam, "Merada akşama kadar otlarlar. Gelince sağım yapılır. İşletmemiz sayesinde yüzde yüz manda yoğurdu, yüzde 50 manda yoğurdu karışımlı yoğurt üretiyoruz. Bu manda ürünlerini 140 noktaya dağıtarak halkın tüketimini sunuyoruz." diye konuştu.

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