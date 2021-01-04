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Mandalarda Suni Tohumlama Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.01.2021 15:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi hayata geçirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen, 2020 yılında Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi uygulanmaya başlandı.

Diyarbakır’da Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi hayata geçirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen, 2020 yılında Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi uygulanmaya başlandı. Proje, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Diyarbakır İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile Serbest Veteriner Hekimlerin ortaklığıyla yürütüldü. Diyarbakır’da Türkiye genelinde manda varlığı açısından 2. sırada yer alması, manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz ettiği nedeniyle bu proje ile Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edilen Anadolu manda boğası spermalarının saha şartlarında kullanarak, Diyarbakır’da Anadolu mandasında suni tohumlama uygulamasının yaygınlaşması amaçlanıyor.
Proje sonunda elde edilecek besi materyallerinin genetik kapasitesinin yüksek olmasına bağlı olarak birim hayvan başına alınacak kırmızı et miktarı artacağından projeden faydalanan üreticilerin gelir seviyesinin artacağı öngörülürken, ayrıca bakanlıkça hayvancılık desteklemeleri kapsamında suni tohumlama kaydı bulunan analardan doğan malaklara ilave 250 lira destekleme ödemesi yapılacak.

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