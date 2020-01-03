YURTHABER
  4. Mandalina kupası için yelken açtılar

Mandalina kupası için yelken açtılar

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

4 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla başlayan Mandalina Kupası Bodrum açıklarını renklendirdi.Bodrum’un 2021 Optimist Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle, Dünya Şampiyonasına hazırlık amacıyla yurtdışından bazı kulüpler ve sporcular kamp için Bodrum’u tercih etti.

4 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla başlayan Mandalina Kupası Bodrum açıklarını renklendirdi.
Bodrum’un 2021 Optimist Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle, Dünya Şampiyonasına hazırlık amacıyla yurtdışından bazı kulüpler ve sporcular kamp için Bodrum’u tercih etti. Bugün başlayan ve toplamda 9 yarışın yapılmasının planlandığı Mandalina Kupası 5 Ocak tarihinde sona erecek. Optimist ve laser sınıflarında Bodrum açıklarında başlayan yarışlarda yelkenciler, özellikle start anlarında renkli görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Mandalina Kupası, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Mart 2020’de 8’incisi düzenlenecek Bodrum Uluslararası Yelken Yarışları(BIOR)’ na da hazırlık niteliği de taşıyor.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi antrenörlerinden Serdar Çiçek, Bodrum’da düzenlenecek önemli organizasyonlar öncesinde Mandalina Kupası’nı düzenlediklerini belirterek, " 2021 Dünya Optimist Şampiyonası burada yapılacak ve yine Mart ayında burada 2020 yılında BİOR var Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları. Onunda öncesinde tabi ülkeler hazırlık içinde buralarda kampa geliyorlar. Buralarda sıcak suya çıkabiliyorlar özellikle Kuzey ülkeleri ve Türkiye’nin birçok yerinden de katılım var. Şuan 125 optimist yaklaşık 26 laser olmak üzere 150sporcu yarışıyor. Hem bu tatil zamanlarını değerlendiriyorlar hem de antrenman yapıyorlar, şampiyonalara hazırlanıyorlar. Tabi, şimdi 3-7 Mart tarihleri arasında BİOR var yine aynı kulübümüzün ev sahipliğinde. Ona da yaklaşık 20 ülkeden 400 sporcu kadar bekliyoruz bu senede. Özellikle BİOR için Dünya Şampiyonası da burada olduğu için birçok yabancı ülke hazırlık için antrenman yapmaya gelmek isteyecektir. onlar içinde güzel bir hazırlık oluyor bu tip yarışlar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Muğla’da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılıkMuğla’da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık
Başkan Oktay; “Spor Marmaris’in tamamına yayılacak”Başkan Oktay; “Spor Marmaris’in tamamına yayılacak”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam’dan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam’dan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Cem Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Oktay Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklama yaptı

Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklama yaptı

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.