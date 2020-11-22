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Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi

MANİSA HABERLERİ  | 22.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlarda taşkın yaşanan ve arazilerin zarar gördüğü Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesindeki derede, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile taşkın tehlikesine karşı önlem almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlarda taşkın yaşanan ve arazilerin zarar gördüğü Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesindeki derede, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile taşkın tehlikesine karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile çevredeki tarım arazileri koruma altına alınırken, taşkın tehlikesine karşı önlem alındı.

“Fazla yağışın düşmesiyle taşkın meydana geldi”
Mandallı Mahalle Muhtarı Adem Erbay, “Son zamanlarda bu bölgeye düşen aşırı yağışlar doğal olarak derelerimizin de taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte çevredeki tarım arazileri de zarar gördü. MASKİ ekiplerine bildirdik ve anında müdahalede bulunuldu. Güzel bir çalışma ile birikme yapan zararlı maddeler alındı ve dere yatağının etrafı güçlendirildi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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