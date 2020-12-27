Mandilmos mesire alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Niğde Belediyesi tarafından yapılan Fertek Mandilmos, Gebere Barajı ve Şadırvan Park’ta çalışmalar tüm hızıyla sürdürüyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mandilmos mesire alanında yenileme çalışmalarının başladığını ve bahar döneminde vatandaşların hizmetine hazır hale getireceklerini söyledi.

İncelemeler sırasında müjdeli bir haber veren Başkan Özdemir, Bahar dönemiyle birlikte Gebere Barajı ve Fertek’te bulunan Mandilmos Piknik Alanı’nı hizmete sunacaklarını söyledi.

Piknik alanlarına ilişkin açıklamada bulunan başkan Özdemir;’’Geçtiğimiz hafta Gebere Barajında yapılan çalışmaları halkımızla paylaşmıştık. Bu hafta da Fertek’teki Mandilmos Piknik Alanı’nda yenileme çalışmalarını paylaşmak istiyorum. Burada Barbekülerimiz yapıldı. Bahar döneminde inşallah vatandaşlarımıza hazır hale getireceğiz. Şuan kısıtlamadan dolayı hepimiz evlerimizdeyiz. Biz belediye olarak hafta sonları çalışıyoruz. Bahar dönemiyle birlikte gerek Gebere Barajı’nın olduğu alandaki büyük bir piknik alanı ve Fertek’te bulunan Mandilmos Piknik Alanı’nı güvenli bir şekilde ve 24 saat kontrol altında olan piknik alanlarını hizmete sunacağız. Sadece piknik alanlarıyla kalmayıp Kent Ormanı’nda da yenileme çalışmalarımız yapılıyor. Oradaki olan kapasiteyi de arttırıyoruz. Şehir merkezimizde bulunan Şadırvan Parkı’mızda da çalışmalarımız devam ediyor. Orada özellikle yürürken dinlenmek isteyen vatandaşlarımıza ve büyüklerimize güzel alanlar hazırlıyoruz. Güzel bir yaz, güzel bir 2021 bizleri bekliyor” dedi.

