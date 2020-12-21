YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manevra yaparken denize uçtu

Manevra yaparken denize uçtu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü. Aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, sulara gömülen araç da vinç marifetiyle karaya çıkarıldı.
Bandırma Su Ürünleri Hali içerisinde 10 ACG 55 plakalı park halindeki aracı ile manevra yapan E.Y. aracı ile birlikte denize uçtu. Son anda aracının kapısını açmayı başararak kendisini aracın dışına atan sürücü E.Y. vatandaşların yardımı ile kurtarılarak denizden çıkarıldı. Saniyeler içinde sulara gömülen araç kaza mahalline gelen dalgıçlar tarafından denizin altında yapılan arama ile tespit edilerek çekici marifetiyle sudan çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:12
İkindi
15:34
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.